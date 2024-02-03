Почеттино раскритиковал «Челси» из-за отсутствия игроков, способных исполнять стандарты

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подчеркнул, что хочет подписать специалиста по стандартам в свою команду в преддверии матча с «Вулверхэмптоном» в АПЛ.

«У нас нет такого игрока, поэтому мы обсуждали возможность подписать специалиста по стандартам на следующий сезон. В нашей команде сейчас нет игроков, способных регулярно исполнять стандартные положения, так чтобы это приносило результат.

Речь идёт о качестве и профессионализме. Посмотрите на «Вест Хэм» и Уорд-Прауса. Когда у вас есть такой футболист, вы значительно увеличиваете процент успешных стандартов», – приводит слова Почеттино Daily Mail.

Отметим, в нынешнем сезоне «Челси» забил пять голов со стандартных положений в рамках английской Премьер-Лиги.

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Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: