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Энрике ответил на вопрос о готовности сыграть в Лиге Чемпионов через 12 дней

Энрике ответил на вопрос о готовности сыграть в Лиге Чемпионов через 12 дней
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после матча со «Страсбургом» (2:1) остро высказался относительно готовности команды к предстоящим матчам 1/8 финала Лиги Чемпионов, которые начнутся менее чем через две недели после матча со «Страсбургом» (2:1).

«Беспокоит ли меня Лига Чемпионов, которая стартует через 12 дней? Через 12 дней мы все можем быть мертвы. Меня сейчас не интересует Лига чемпионов. Я думаю о матче Кубка Франции с «Брестом», вот что меня занимает, это финал для нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 47 очков в 20 матчах.

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1 : 2
ПСЖ
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Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции:

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