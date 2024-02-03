«Зенит» объявил о подписании 25-летнего левого защитника для второй команды

Состав «Зенита-2» пополнил 25-летний левый защитник Алексий Костюк, сообщил официальный сайт сине-бело-голубых.

Футболист перешёл в систему петербургского клуба на правах свободного агента, в 2023 году он выступал за «Кыран», занявший по итогам сезона-2023 пятое место в Первой лиге Казахстана (втором по рангу дивизионе), и в 13 матчах за эту команду отметился одним результативным пасом. Также Алексий Костюк в своей карьере выступал за «Приалит» из Реутова, ногинское «Знамя», раменский «Сатурн», «Локомотив-Казанку» и богородский «Витязь».

Ранее стало известно, что 25-летний левый защитник главной команды «Зенита» Данил Круговой за полгода до завершения контракта с сине-бело-голубыми подписал соглашение с ЦСКА, в который должен перейти летом 2024 года. После этого руководство петербургского клуба сообщило о переводе футболиста в «Зенит-2».