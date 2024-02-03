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«Реал» объявил о переходе 17-летнего украинского голкипера

«Реал» объявил о переходе 17-летнего украинского голкипера
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Мадридский «Реал» объявил о подписании соглашения с 17-летним украинским голкипером Ильёй Волошиным, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний голкипер подписал с клубом контракт до лета 2026 года. Примечательно, что на данный момент рост футболиста составляет 202 сантиметра. Ранее голкипер выступал в молодёжных испанских командах. Волошин является воспитанником «Днепра», который покинул в сентябре 2022 года, перебравшись свободным агентом в испанскую «Новелду».

Напомним, на данный момент в «Реале» уже есть украинский голкипер Андрей Лунин, который в текущем сезоне провёл весомое количество матчей в стартовом составе мадридского клуба. Основной голкипер Тибо Куртуа продолжает восстановление от трамвы.

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