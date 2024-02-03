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На презентации Артуро Видаля в «Коло-Коло» задействовали коня и вертолёт

На презентации Артуро Видаля в «Коло-Коло» задействовали коня и вертолёт
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Чилийский «Коло-Коло» организовал пышную презентацию для вернувшегося в команду после 18-летнего выступления за другие клубы полузащитника Артуро Видаля. Ранее стало известно, что 36-летний хавбек сборной Чили подписал контракт на правах свободного агента сроком до конца 2024 года с «Коло-Коло», который является первым клубом в его профессиональной карьере.

На представление Видаля болельщикам чилийского клуба футболиста доставили на вертолёте. После этого футболист проехался перед заполненными трибунами верхом на коне.

Фото: Социальные сети Артуро Видаля

Фото: Социальные сети Артуро Видаля

В ходе своей карьеры 36-летний Видаль выступал за леверкузенский «Байер», туринский «Ювентус», мюнхенскую «Баварию», «Барселону», миланский «Интер», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

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