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Представители Эрлинга Холанда выбрали для нападающего новый клуб

Представители Эрлинга Холанда выбрали для нападающего новый клуб
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Менеджеры норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда определились с новым клубом для своего клиента.

Как сообщает Sky Sports, представители норвежца считают, что он должен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что сам Холанд также видит необходимым переход в «Реал» для того, чтобы становиться обладателем индивидуальных призов. Ключевым событием, которое привело норвежца к такому решению, стала церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023, на которой лучшим игроком 2023 года был назван аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Эрлинг Холанд в текущем сезоне забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом

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