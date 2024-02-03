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«Манчестер Сити» получил рекордную прибыль в истории АПЛ за победу в прошлом сезоне

«Манчестер Сити» получил рекордную прибыль в истории АПЛ за победу в прошлом сезоне
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Издание The Athletic опубликовало размеры гонораров клубов АПЛ за выступления в прошлом сезоне. Английский «Манчестер Сити» получил рекордную прибыль.

Согласно данным источника, «горожане» получили £ 176.2 млн, что на 15 процентов больше, чем в предыдущей кампании. Лондонский «Арсенал», финишировавший на втором месте, заработал £172.2 млн, а «Манчестер Юнайтед» £ 168.3 млн.

Примечательно, что занявший последнее место «Саутгемптон» заработал £103.6 млн.

Полный список доходов каждого клуба выглядит следующим образом:

Напомним, после 21 игры в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 46 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата. На первом месте идёт «Ливерпуль», набравший 51 очко и проведший на одну встречу больше, сем «Ман Сити».

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