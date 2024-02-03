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Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи об уходе Эрлинга Холанда из «Ман Сити»

Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи об уходе Эрлинга Холанда из «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанда, который, по мнению испанских журналистов, недоволен климатом в Англии и жизнью в Манчестере.

«У нас нет ощущения, что Холанд недоволен. Возможно, у испанских СМИ, особенно в Мадриде, сведений по этому поводу больше, чем у нас», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, недавно сообщалось о том, что Холанд и его представители считают, что форвард должен продолжить свою профессиональную карьеру в мадридском «Реале», чтобы повысить вероятность завоевания индивидуальных футбольных наград для норвежца.

Эрлинг Холанд в текущем сезоне забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

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