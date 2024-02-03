Николич: надеюсь, в ближайшее время Россия снова будет играть в Европе, где ей и место

Главный тренер клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ситуацию с отстранением российских команд от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА.

«Мне очень жалко, что Россия отстранена. Надеюсь, что в ближайшее время Россия и российские команды снова будут играть в Европе, где им и место», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА. В предыдущем и текущем сезонах команды РПЛ не выступают в еврокубках, а сборная России имеет возможность играть только товарищеские матчи.

2 февраля «Шабаб Аль-Ахли» уступил «Ростову» (1:3) в матче межсезонного турнира Winline Зимний Кубок РПЛ.