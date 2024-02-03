Кубок Азии, 3 февраля: расписание игрового дня

Сегодня, 3 февраля, в Кубке Азии состоится два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

3 февраля, расписание игрового дня.

1/4 финала Кубка Азии:

14:30 мск. Иран — Япония;

18:30 мск. Катар — Узбекистан.

Вчера, 2 февраля, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Иордании обыграла Таджикистан со счётом 1:0. В свою очередь, сборная Южной Кореи выиграла у Австралии со счётом 2:1. Таким образом, в полуфинале турнира Иордания встретится с Южной Кореей.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.