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Кубок Азии, 3 февраля: расписание игрового дня

Кубок Азии, 3 февраля: расписание игрового дня
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Сегодня, 3 февраля, в Кубке Азии состоится два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

3 февраля, расписание игрового дня.

1/4 финала Кубка Азии:

  • 14:30 мск. Иран — Япония;
  • 18:30 мск. Катар — Узбекистан.

Вчера, 2 февраля, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Иордании обыграла Таджикистан со счётом 1:0. В свою очередь, сборная Южной Кореи выиграла у Австралии со счётом 2:1. Таким образом, в полуфинале турнира Иордания встретится с Южной Кореей.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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