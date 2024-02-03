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Игрок «Крыльев» Ежов: приятно, когда можно сказать: «Блин, а реально есть шансы на медали»

Игрок «Крыльев» Ежов: приятно, когда можно сказать: «Блин, а реально есть шансы на медали»
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Крайний нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил результаты команды в первой части нынешнего сезона чемпионата России.

«Если бы были третьими по итогам первой части чемпионата, то поставил бы пятёрку. А так — четыре с плюсом. Понятное дело, что в таблицу смотрим. Слава богу, что не вниз теперь (смеётся). Понятное дело, что результат есть результат, в каждом матче на победу нужно играть. Но приятно, когда ты можешь посмотреть и сказать: «Блин, а реально есть какие-то варианты и шансы на медали», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от третьей строчки на три очка.

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