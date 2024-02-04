«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид: где и во сколько смотреть матч, прямая трансляция

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 23-го тура чемпионата Испании. Встретятся две местные команды — «Реал» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч покажет Okko.

В прошлом туре «Реал», имеющий в чемпионате Испании победную серию в шесть матчей, обыграл на выезде «Хетафе» (0:2). К слову, именно «Атлетико» нанёс «сливочным» единственное поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги. Это случилось в матче 6-го тура в сентябре. Тогда команда Диего Симеоне победила соперника со счётом 3:1. Сейчас «Реал» идёт в турнирной таблице на первом месте, набрав 57 очков.

«Атлетико» в прошлом туре вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90-й минуте. У коллектива Симеоне 47 очков и третья строчка в турнирной таблице.

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