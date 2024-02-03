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Диего Симеоне: у «Реала» сильный президент, который управляет лучшим клубом в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о президенте столичного «Реала» Флорентино Пересе в преддверии очного матча команд в 23-м туре чемпионата Испании, который состоится завтра, 4 февраля.

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«У «Реала» замечательный тренер, который очень хорошо управляет командой. Также у них очень сильный президент, Флорентино отлично управляет клубом, который является лучшим в мире.

Я восхищаюсь им за то, как он продолжает предъявлять требования к футболистам, играющим в «Реале». Футболисты этого клуба уходят — Роналду, Рамос, а клуб остаётся, потому что им образцово управляют», — приводит слова Симеоне Relevo.

Напомним, «Атлетико» сыграет с «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч начнётся в 23:00 мск.