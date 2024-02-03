Василий Иванов: «Маккаби» Хайфа — достойный клуб, у Лесового там будет игровая практика

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Василий Иванов поделился мнением о переходе нападающего московского «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» Хайфа на правах аренды.

«Маккаби» Хайфа — достойный клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Это очень хороший вариант. У Даниила там будет игровая практика. Думаю, в скором времени он наберёт свои кондиции и вернётся в оптимальную форму», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает выкуп прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.