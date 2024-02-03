Тренер мадридского «Атлетико» Симеоне рассказал, что является самым сложным в его работе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что является самым тяжёлым в его работе.

«Ответственность за руководство «Атлетико». Когда матчи заканчиваются, я уже не знаю, доволен ли я тем, что мы выиграли, или тем, что мы сняли с себя ответственность за конкретный матч, в котором должны были победить», — приводит слова Симеоне Relevo.

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Напомним, аргентинский специалист возглавляет «матрасников» с 2011 года. За этот период под руководством Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании (сезон-2013/2014, сезон-2020/2021), выигрывал Кубок Испании (сезон-2012/2013), Суперкубок Испании (сезон-2013/2014), дважды завоёвывал трофей Лиги Европы (сезон-2011/2012, сезон-2017/2018).