Агент игрока «Локомотива» Миранчука: подтверждаю интерес к Антону из Турции

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитников московского «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, порассуждал о будущем своих клиентов.

«Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаёмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить. По поводу переговоров с каким-то клубом – пускай сербские агенты и лжецы рассказывают что угодно. Возможно, летом оба игрока подпишут контракты с зарубежным клубом в качестве свободных агентов, а может – продлят соглашения с «Локомотивом». Все варианты возможны. Но я больше склоняюсь к варианту, что игроки уйдут в Европу.

Сам «Локомотив» заинтересован в том, чтобы оба продлили контракты. Они предложили нам новые соглашения, но игроков не устроило жить в рамках, которые выстроены работодателем. Мы договорились, что ребята спокойно доигрывают чемпионат, а дальше уже будем обсуждать», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, контракты Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» истекают по окончании нынешнего сезона.

Оба футболиста являются воспитанниками железнодорожников. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Жемалетдинов выступает за основную команду «Локомотива» с 2018 года. За это время он сыграл 142 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 25 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.