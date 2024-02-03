Экс-игрок «Маккаби» Хайфа Иванов: в Израиле Лесовой должен повысить к себе требования

Бывший игрок «Маккаби» Хайфа Василий Иванов рассказал, с чем предстоит столкнуться нападающему Даниилу Лесовому, который перешёл в израильский клуб из московского «Динамо» на правах аренды.

«В Израиле Лесовой должен повысить к себе требования. Может подумать, что ему там будет очень легко, но это не так. Попасть в основной состав будет намного тяжелее. Если ты одну-две игры не сыграл или вышел на замену, отношение к тебе совсем другое. Он должен будет быть выше на две головы местных футболистов. Если такого настроения у него нет, то от него быстро откажутся.

В Израиле нет такого, что взяли иностранца и он просто выходит на замену и получает деньги. Если там не играешь, то на тебя не будет никто рассчитывать. В Израиле иностранец должен быть на две головы выше местного игрока. Тогда к нему будет хорошее отношение. Я считаю, что такая позиция правильная. Так и должно быть. Лесовому будет нелегко в Израиле», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает выкуп прав на футболиста.