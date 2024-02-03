Катар — Узбекистан: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Азии начнётся в 18:30

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 февраля, состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встретятся сборные Катара и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Встреча начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара обыграла Палестину со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Узбекистана с аналогичным счётом выиграла у Таиланда.

Победитель этой пары в полуфинале Кубка Азии встретится с победителем пары Иран — Япония.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в игре с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.