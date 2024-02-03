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Катар — Узбекистан: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Азии начнётся в 18:30

Катар — Узбекистан: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Азии начнётся в 18:30
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Сегодня, 3 февраля, состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встретятся сборные Катара и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Встреча начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара обыграла Палестину со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Узбекистана с аналогичным счётом выиграла у Таиланда.

Победитель этой пары в полуфинале Кубка Азии встретится с победителем пары Иран — Япония.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в игре с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.

Календарь Кубка Азии
Турнирная сетка Кубка Азии
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