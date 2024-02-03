Агент Джикии: по Георгию были и есть масса звонков и предложений, мы рассматриваем их

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Пока что нечего сказать абсолютно. Мы поставим единую точку в этом вопросе, когда будет понимание, что сказать. Тогда мы вам обо всём сообщим. Сейчас решения нет. Всё находится в рабочем процессе, ведём переговоры. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему.

Интерес от «Краснодара» и клубов Турции? От «Краснодара» никто не выходил. Если бы что-то было серьёзное, мы бы поговорили, но разговора не было. По Джикии были и есть масса звонков и предложений. Мы работаем и рассматриваем их. Решение будет принимать сам Георгий. В конце чемпионата станет известно, где Джикия продолжит карьеру. Напомню ещё раз, что приоритетом является остаться в «Спартаке», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.