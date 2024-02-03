Защитник «Локо» Ньямси рассказал, с кем советовался перед переходом в российский клуб

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, как решился на переход в российский клуб. «Локомотив» объявил о трансфере футболиста из французского «Страсбурга» в четверг, 1 февраля. Срок контракта Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.

«Когда предложение из России поступило, родственники действительно стали спрашивать: «А оно тебе надо? Подумай хорошенько».

И я сел, внимательно обдумал этот переход, поспрашивал у пары своих друзей, которые играют или играли в России. Один из них — Изидор, второй — Мехди Зеффан, выступавший за «Крылья» пару лет назад. Оба в один голос сказали, что здесь всё очень здорово, не надо ничего бояться и можно ехать, в «Локомотиве» всё понравится. Их мнение и стало решающим», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.