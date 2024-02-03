Агент Алексея Миранчука: он доказал Гасперини, что достоин стартового состава «Аталанты»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мнением о положении своего клиента в итальянском клубе.

«Алексей сейчас полностью доказал синьору Гасперини, что достоин стартового состава «Аталанты». Качественно делает свою работу, мы держим за него кулачки. Дальше посмотрим. Мы не собирались менять клуб зимой, это домыслы. Варианты? Нам предлагали варианты внутри России и Италии, но он сейчас ничего не хочет менять», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. За этот период он принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Джан Пьеро Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года.