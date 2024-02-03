Источник: сборная России может сыграть с Казахстаном в июне

Сборная России может провести товарищеский матч с казахстанской национальной командой в июне.

«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта сборная России сыграет в товарищеском матче с сербской национальной командой.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

Российская национальная команда не участвует в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года после отстранения.