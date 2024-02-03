«Динамо» одержало волевую победу в контрольном матче с «Ботевом», отыгравшись с 0:2

В контрольном матче встречались московское «Динамо» и болгарский «Ботев». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). «Динамо» одержало победу со счётом 3:2.
К 17-й минуте нападающий «Ботева» Георгий Николов оформил дубль. На 21-й минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов отыграл один мяч. На 45-й минуте полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль реализовал пенальти. Победу динамовцам на 90-й минуте принёс нападающий Александр Чупаёв.
Ранее, 25 января, динамовцы разгромили катарскую «Аль-Вакру» со счётом 9:2. В составе бело-голубых отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, Фёдор Смолов (дважды), Денис Макаров и Александр Чупаёв.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.
- 3 февраля 2024
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