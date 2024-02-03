Дьяков: Лесовой может перезапустить карьеру в «Маккаби» Хайфа

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о переходе нападающего бело-голубых Даниила Лесового в «Маккаби» Хайфа.

«Я думаю, что все выиграли от перехода Лесового в «Маккаби» Хайфа. Футболист получал недостаточно игровой практики, поэтому перешёл в команду, где, возможно, будет больше играть. Может перезапустить карьеру, плюс играет за границей, где может засветиться для других европейских клубов. Для него и для «Динамо» это польза», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает выкуп прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.