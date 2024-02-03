Иран — Япония: игрок «Ростова» Мохеби сравнял счёт в матче

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В эти минуты идёт третий матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встречаются сборные Ирана и Японии. Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Катаре. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте нападающий иранской национальной команды и «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счёт в матче.

Ранее, на 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Японии Хидемаса Морита.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирана в послематчевой серии пенальти обыграла сирийскую национальную команду со счётом 5:3 (основное время — 1:1). В свою очередь, сборная Японии выиграла у Бахрейна со счётом 3:1.

Победитель этой пары в полуфинале Кубка Азии встретится с победителем пары Катар — Узбекистан.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в матче с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.