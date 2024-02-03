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«Пари НН» опубликовал состав на контрольный матч с «Аль-Фейхой»

В контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и саудовская «Аль-Фейха». Команды будут играть на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Глущенков, Карапузов, Ермаков, Майга, Марадишвили, Боженов, Кухарчук, Босельи.

Ранее, 31 января, «Пари Нижний Новгород» в контрольном матче обыграл московскую «Родину» со счётом 1:0. Победу нижегородцам принёс уругвайский полузащитник Хуан Босельи. Он отличился на 36-й минуте.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Аль-Фейха» находится на 14-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 19 очков за 19 игр.