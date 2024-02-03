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Чернов считает, что Глушаков может помочь «Ростову», если останется в команде

Чернов считает, что Глушаков может помочь «Ростову», если останется в команде
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что полузащитник Денис Глушаков «действительно отлично тренируется» и может помочь команде, если он останется в клубе.

«Денис в хорошем состоянии, но покажите мне статистику (смеётся). Но выглядит он и правда хорошо. Если останется с нами, надеюсь, что поможет команде», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Ранее Денис Глушаков заявил, что пока не знает, когда может быть принято решение относительно его трансфера в «Ростов». По словам российского полузащитника, сейчас он «получает удовольствие» от тренировочного процесса в новом клубе.

1 февраля Денис Глушаков отыграл второй тайм в составе «Ростова» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу ростовского клуба.

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