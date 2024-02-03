Тренер «Зенита» Тимощук: Коутиньо должен быть готов к нашему матчу

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матча Кубка равноправия с катарским «Аль-Духаилем». Встреча состоится в понедельник, 5 февраля. Начало игры — в 17:00 мск. Ранее «Аль-Духаиль» уступил китайскому «Шанхай Шэньхуа» со счётом 0:1.

«Мы были на матче, посмотрели. В той встрече отсутствовал их ключевой игрок — Коутиньо. Там работает наш бывший физиотерапевт Эдуардо, который помогал Халку. Он скучает по команде, мы с ним поговорили. Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо.

Игра проходила под диктовку «Шанхай Шэньхуа», они владели инициативой, забили мяч и, я думаю, заслуженно победили, несмотря на то что во втором тайме у команды из Катара было преимущество по владению.

Наверное, на данном этапе соперник уступает нам в подготовке, в техническом оснащении, но футбольное поле расставит всё по местам. Нужно будет показать свой максимум. Думаю, каждый игрок захочет показать и проявить себя на международном уровне», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Кроме «Аль-Духаиля», соперниками «Зенита» станут китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос». Турнир проходит в Катаре с 1 по 13 февраля.