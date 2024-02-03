Иран вышел в полуфинал Кубка Азии, забив победный гол в ворота Японии в концовке встречи

Завершился матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Ирана и Японии. Игра проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Катаре. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Ирана.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Японии Хидемаса Морита. На 55-й минуте нападающий иранской национальной команды и «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счёт в матче. На 90+6-й минуте полузащитник сборной Ирана Алиреза Джаханбакш забил гол с пенальти.

Таким образом, в полуфинале Кубка Азии сборная Ирана встретится с победителем пары Катар — Узбекистан. Матч сборной Катара с Узбекистаном состоится сегодня, 3 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирана в послематчевой серии пенальти обыграла сирийскую национальную команду со счётом 5:3 (основное время — 1:1). В свою очередь, сборная Японии выиграла у Бахрейна со счётом 3:1.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в матче с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.