«Челси» представил тренировочную форму, приуроченную к году Дракона

«Челси» презентовал для мужской и женской команд новую тренировочную форму, которая приурочена к текущему году Дракона. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Форма выполнена в традиционном синем цвете. На задней стороне изображён дракон.

Фото: ФК «Челси»

В ближайшее время новая экипировка будет использована в воскресенье, 4 февраля, мужской командой перед матчем английской Премьер-лиги с «Вулверхемптоном» на «Стэмфорд Бридж», а женской — перед игрой с «Эвертоном» на «Кингсмидоу».

Ранее «Челси» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:4. У «Ливерпуля» забитыми мячами отметились Диогу Жота, Конор Брэдли, Доменик Сабослаи и Луис Фернандо Диас. У «Челси» единственный гол на счету Кристофера Нкунку.