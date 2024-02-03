Видео: Курбан Бердыев попрощался с игроками махачкалинского «Динамо»

Российский специалист Курбан Бердыев, ранее покинувший должность главного тренера махачкалинского «Динамо», попрощался с игроками команды. Видео опубликовала пресс-служба «Динамо».

Сегодня, 3 февраля, «Динамо» в контрольном матче встречалась с «Борацем» из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. В составе «Динамо» голом отметился полузащитник Залимхан Юсупов. Он реализовал пенальти в первом тайме. После матча Курбан Бердыев попрощался с командой.

Напомним, Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева в четверг, 1 февраля. Специалист покинул должность по собственному желанию.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей.