«Бешикташ» интересуется игроком ЦСКА Зделаром — Turk Scout

Турецкий «Бешикташ» следит за сербским полузащитником московского ЦСКА Сашей Зделаром, сообщает Turk Scout.

Зделар является воспитанником сербского «Белграда», откуда перебрался в «Олимпиакос». Из греческой команды отдавался в аренду в «Мальорку» и «Партизан», а летом 2018 года вернулся в Сербию на полноценной основе. Уже летом 2022 года армейский клуб выкупил Сашу у «Партизана», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс.

За всё время 28-летний полузащитник сыграл за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом его рыночная стоимость составляет € 4 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками.