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Араухо в январе дал согласие на переход в «Баварию» — The Athletic

Араухо в январе дал согласие на переход в «Баварию» — The Athletic
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Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо в прошедшее трансферное окно мог сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание The Athletic.

По сведениям источника, «Бавария» была очень близка к подписанию Рональда Араухо за € 80 млн в январе этого года. Футболист сборной Уругвая был открыт к переходу в стан мюнхенской команды. Однако главный тренер сине-гранатовых Хави не позволил, чтобы данный трансфер состоялся.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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