«Пари НН» уступил саудовской «Аль-Фейхе» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 3 февраля, в контрольном матче сыграли «Пари Нижний Новгород» и саудовская «Аль-Фейха». Команды встретились на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Аль-Фейхи».
На 54-й минуте Ракан Кааби вывел саудовский клуб вперёд. На 71-й минуте Николай Калинский восстановил равновесие на табло — он забил с пенальти. На 85-й минуте Сами Аль-Хайбари принёс своей команде победу.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Аль-Фейха» находится на 14-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 19 очков за 19 игр.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 2
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия
0:1 Кааби – 54' 1:1 Калинский – 71' 1:2 Аль-Хайбари – 85'
Комментарии
- 3 февраля 2024
-
18:39
-
18:31
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
17:11
-
17:00
-
16:46
-
16:41
-
16:37
-
16:28
-
16:28
-
16:21
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:28
Партнерский контент