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«Пари НН» уступил саудовской «Аль-Фейхе» в товарищеском матче

«Пари НН» уступил саудовской «Аль-Фейхе» в товарищеском матче
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Сегодня, 3 февраля, в контрольном матче сыграли «Пари Нижний Новгород» и саудовская «Аль-Фейха». Команды встретились на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Аль-Фейхи».

На 54-й минуте Ракан Кааби вывел саудовский клуб вперёд. На 71-й минуте Николай Калинский восстановил равновесие на табло — он забил с пенальти. На 85-й минуте Сами Аль-Хайбари принёс своей команде победу.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Аль-Фейха» находится на 14-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 19 очков за 19 игр.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 2
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия
0:1 Кааби – 54'     1:1 Калинский – 71'     1:2 Аль-Хайбари – 85'    
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