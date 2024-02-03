Агент Сулейманова: Тимур не вернётся в «Пари НН», он станет полноценным игроком «Локо»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, прокомментировал будущее игрока в стане железнодорожников.

«Приобретение Хамулича? Насколько я понимаю, новичка приобрели на фланг, это разноплановый футболист. Я думаю, что у Тимура всё будет в порядке. Что касается конкуренции с Дзюбой, то сейчас Артём занимается своим здоровьем, получается, что Тимур конкурирует сам с собой.

Он трудится и работает, дальше вопрос к тренерам. Наверное, Сулейманов летом не вернётся в «Пари НН». Надеюсь, он выполнит до конца условия выкупа и станет полноценным футболистом «Локомотива», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Сулейманов является воспитанником «Локомотива», однако в основную команду так и не попал и поэтому уехал в «Пари Нижний Новгород». Уже осенью 2023 года железнодорожники арендовали Тимура с правом выкупа. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за красно-зелёных 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и одной голевой передачей.