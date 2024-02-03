Тренер «Динамо» Личка: большой плюс, что смогли победить «Ботев», проигрывая 0:2
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в контрольном матче с болгарским «Ботевом» (3:2).
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ботев П
Пловдив, Болгария
Окончен
2 : 3
Динамо
Москва, Россия
1:0 Николов – 1' 2:0 Николов – 17' 2:1 Смолов – 21' 2:2 Карраскаль – 45' 2:3 Чупаёв – 90'
«Можно ли уже делать какие-то оценки качества футбола? Понятно, что пока не всё получается так, как мы хотим, и это нормально, когда не хватает свежести в ногах. Большой плюс, что смогли победить, проигрывая по ходу матча 0:2. Были хорошие моменты во втором тайме, которые потом разберём на теории: в самом начале Луис, Егор и Карра провели опасную атаку, потом Федя много придумывал, Глади мог забить в моменте, когда мы в два-три паса дошли от своих ворот до чужих – супер. Самое важное, что все закончили матч здоровыми и не получили повреждений», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
Комментарии
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