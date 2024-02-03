Тренер «Динамо» Личка: большой плюс, что смогли победить «Ботев», проигрывая 0:2

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в контрольном матче с болгарским «Ботевом» (3:2).

«Можно ли уже делать какие-то оценки качества футбола? Понятно, что пока не всё получается так, как мы хотим, и это нормально, когда не хватает свежести в ногах. Большой плюс, что смогли победить, проигрывая по ходу матча 0:2. Были хорошие моменты во втором тайме, которые потом разберём на теории: в самом начале Луис, Егор и Карра провели опасную атаку, потом Федя много придумывал, Глади мог забить в моменте, когда мы в два-три паса дошли от своих ворот до чужих – супер. Самое важное, что все закончили матч здоровыми и не получили повреждений», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».