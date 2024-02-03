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Гол Яремчука принёс «Валенсии» победу над «Альмерией» в 23-м туре Примеры

Гол Яремчука принёс «Валенсии» победу над «Альмерией» в 23-м туре Примеры
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Сегодня, 3 февраля, в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья» состоялся матч 23-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Альмерия». Игра началась в 16:00 по московскому времени. Её обслуживала бригада судей во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт встречи на 14-й минуте открыл испанский нападающий Уго Дуро. Спустя девять минут украинский форвард Роман Яремчук удвоил преимущество хозяев. Испанский полузащитник гостей Серхио Аррибас на 50-й минуте отыграл один мяч своей команды. Но этого оказалось недостаточно.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Валенсия» занимает седьмое место в таблице национального чемпионата. «Альмерия», в свою очередь, находится на 20-й строчке.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Дуро – 14'     2:0 Яремчук – 23'     2:1 Аррибас – 50'    
Удаления: нет / Баптистау – 90+3'
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