Голы Сперцяна и Кордобы помогли «Краснодару» разгромить «Родину»

Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче сыграли «Краснодар» и московская «Родина». Команды встретились на стадионе «Дубай Спорт Сити» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток игры прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился победой краснодарской команды со счётом 3:0.

В составе южан на четвёртой минуте счёт открыл Эдуард Сперцян. На 38-й минуте Олакунле Олусегун удвоил превосходство своей команды. На 65-й минуте Джон Кордоба довёл дело до разгрома.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Москвичи заработали 28 очков за 20 матчей.