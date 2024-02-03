Голы Сперцяна и Кордобы помогли «Краснодару» разгромить «Родину»
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Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче сыграли «Краснодар» и московская «Родина». Команды встретились на стадионе «Дубай Спорт Сити» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток игры прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился победой краснодарской команды со счётом 3:0.
В составе южан на четвёртой минуте счёт открыл Эдуард Сперцян. На 38-й минуте Олакунле Олусегун удвоил превосходство своей команды. На 65-й минуте Джон Кордоба довёл дело до разгрома.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Москвичи заработали 28 очков за 20 матчей.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Сперцян – 4' 2:0 Олусегун – 38' 3:0 Кордоба – 65'
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