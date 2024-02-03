«Реал» вернёт Кепу в «Челси» в конце сезона и сделает ставку на Куртуа и Лунина — Relevo

Мадридский «Реал» вернёт голкипера команды Кепу Аррисабалагу в английский «Челси» в конце сезона и сделает ставку на других вратарей клуба — Тибо Куртуа и Андрея Лунина, сообщает Relevo.

Напомним, Кепа выступает за «Реал» на правах годичной аренды. Мадридский клуб подписал вратаря в августе после травмы основного стража ворот — бельгийца Тибо Куртуа.

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В нынешнем сезоне испанский голкипер провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и сыграл «на ноль» в семи встречах. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.