Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» вернёт Кепу в «Челси» в конце сезона и сделает ставку на Куртуа и Лунина — Relevo

«Реал» вернёт Кепу в «Челси» в конце сезона и сделает ставку на Куртуа и Лунина — Relevo
Комментарии

Мадридский «Реал» вернёт голкипера команды Кепу Аррисабалагу в английский «Челси» в конце сезона и сделает ставку на других вратарей клуба — Тибо Куртуа и Андрея Лунина, сообщает Relevo.

Напомним, Кепа выступает за «Реал» на правах годичной аренды. Мадридский клуб подписал вратаря в августе после травмы основного стража ворот — бельгийца Тибо Куртуа.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанский голкипер провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и сыграл «на ноль» в семи встречах. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Материалы по теме
Вратарь «Реала» Кепа беспокоится, что «сливочные» не станут выкупать его у «Челси» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android