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«Бавария» победила «Боруссию» М, не позволив оторваться «Байеру»

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

На 35-й минуте отличился защитник «Боруссии» Нико Эльведи. Ему ассистировал Теозон-Жордан Сибачо. В концовке первого тайма полузащитник «Баварии» Александар Павлович с передачи Томаса Мюллера сравнял счёт. На 70-й минуте нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. Через 16 минут защитник Маттейс де Лигт поставил точку в матче — 3:1.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков после 20 матчей. «Боруссия» М находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).