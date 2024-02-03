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«Бавария» победила «Боруссию» М, не позволив оторваться «Байеру»

«Бавария» победила «Боруссию» М, не позволив оторваться «Байеру»
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

На 35-й минуте отличился защитник «Боруссии» Нико Эльведи. Ему ассистировал Теозон-Жордан Сибачо. В концовке первого тайма полузащитник «Баварии» Александар Павлович с передачи Томаса Мюллера сравнял счёт. На 70-й минуте нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. Через 16 минут защитник Маттейс де Лигт поставил точку в матче — 3:1.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков после 20 матчей. «Боруссия» М находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Эльведи – 35'     1:1 Павлович – 45'     2:1 Кейн – 70'     3:1 де Лигт – 86'    
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