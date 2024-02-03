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Александр Медведев сообщил, что Вендел находится на сборе «Зенита»

Александр Медведев сообщил, что Вендел находится на сборе «Зенита»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел находится в расположении клуба на втором сборе в Дохе (Катар).

«Вендел в Дохе», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Sport24 сообщил, что Вендел не приехал на второй зимний сбор «Зенита», который начался 1 февраля.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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