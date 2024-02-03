Данил Круговой отметился результативной передачей за «Зенит-2»

Завершился контрольный матч, в котором встречались санкт-петербургские «Зенит-2» и «Звезда». Команды играли в манеже «Газпром»-Академии. «Зенит-2» одержал победу со счётом 2:0.

В составе «Зенита-2» забитыми мячами отметились Игорь Козлов и Станислав Лапинский, а ассистировали им Евгений Пшенников и Данил Круговой. Отметим, что Лапинский перешёл из ЦСКА летом 2023 года.

13 февраля «Зенит-2» отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию, где проведёт серию товарищеских матчей. Информация о соперниках будет опубликована дополнительно.

Напомним, Данил Круговой станет игроком ЦСКА, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года. После сообщения о переходе он был переведён в «Зенит-2».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.