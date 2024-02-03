Катар — Узбекистан: Хамробеков сравнял счёт

Сегодня, 3 февраля, проходит 1/4 финала Кубка Азии, встречаются сборные Катара и Узбекистана. Игра идёт на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Встреча началась в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте Хасан Аль-Хайдос дошёл до лицевой и пробил с острейшего угла. Мяч пролетел сквозь руки Уткира Юсупова и влетел в сетку. На 59-й минуте матча Одилджон Хамробеков сравнял счёт. Отметим, что игрок сборной Узбекистана и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев появился на поле с первых минут. Футболист казанского «Рубина» Рустам Ашурматов также появился в старте.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара обыграла Палестину со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Узбекистана с аналогичным счётом выиграла у Таиланда.

Победитель этой пары в полуфинале Кубка Азии встретится с победителем пары Иран — Япония.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в игре с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.