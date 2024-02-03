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Агент Худякова: Даниил летом уедет в Европу в качестве свободного агента

Агент Худякова: Даниил летом уедет в Европу в качестве свободного агента
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, заявил, что игрок летом уедет в Европу в качестве свободного агента.

«Худяков спокойно тренируется. Мы договорились, что проходим сборы и после уже обдумываем сложившуюся ситуацию.

Возможно, что летом в качестве свободного агента на небольшие деньги мы уедем в Европу. Продлевать контракт? Дело не в этом, парню надо играть, все прекрасно это понимают. Надо играть, а он этого не делает. Мы не хотим уйти в другой клуб и тоже сесть на скамейку. Переподписать контракт и уйти в аренду тоже чревато своими последствиями», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Худяков является воспитанником железнодорожников. Летом 2021 года он перебрался в основную команду и в общей сложности поучаствовал в 34 матчах, где пропустил 64 мяча и сыграл шесть игр «на ноль». В этом сезоне 19-летний россиянин ни разу не появился на поле в составе «Локомотива». При этом его контракт заканчивается летом 2024 года.

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