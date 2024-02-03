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Глушаков: Семак работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты и бразильцев

Глушаков: Семак работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты и бразильцев
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Известный российский полузащитник Денис Глушаков оценил потенциал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Футболист выразил мысль о том, что Семак способен работать в Европе. При этом Глушаков не стал сравнивать Сергея Богдановича с главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Сильнее ли Абаскаля Семак? Семак — хороший тренер, человек и игрок. Он работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты, бразильцев и другой подбор футболистов в сравнении со «Спартаком».

Способен ли Семак тренировать в Европе? Конечно, он тренирует клуб с высоким подбором игроков. Почему в Европе не сможет? Потянет ли Семак топ-5 лиг Европы? Если будет работать там, потянет, конечно. Сейчас это разговор вхолостую — когда будет там, будем говорить», – приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, Семак является главным тренером петербургского «Зенита» с мая 2018 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми истекает в июне 2025 года. Отметим, что под руководством Семака петербургский клуб пять раз подряд выиграл чемпионат России.

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