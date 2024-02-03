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«Гранада» и «Лас-Пальмас» поделили очки в матче Примеры с двумя удалениями

«Гранада» и «Лас-Пальмас» поделили очки в матче Примеры с двумя удалениями
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Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура Примеры «Гранада» — «Лас-Пальмас». Игра прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Начало игры было запланировано на 18:15 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Гонсало Гарсией Гонсалесом. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В составе хозяев голом отметился Бруно Мендес — он отличился на 43-й минуте. Гости ответили точным ударом в исполнении Пехиньо на 68-й минуте. Примечательно, что в этой игре были показаны две прямые красные карточки. В первом тайме у «Гранады» удалили Камиля Пёнтковски, а после перерыва у «Лас-Пальмаса» был удалён Аарон Эскандель.

«Лас-Пальмас» с 32 очками занимает девятое место в таблице чемпионата Испании. «Гранада» с 12 очками идёт 19-й.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Мендес – 43'     1:1 Пехиньо – 68'    
Удаления: Пёнтковски – 21' / Эскандель – 71'
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