«Гранада» и «Лас-Пальмас» поделили очки в матче Примеры с двумя удалениями

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура Примеры «Гранада» — «Лас-Пальмас». Игра прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Начало игры было запланировано на 18:15 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Гонсало Гарсией Гонсалесом. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

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В составе хозяев голом отметился Бруно Мендес — он отличился на 43-й минуте. Гости ответили точным ударом в исполнении Пехиньо на 68-й минуте. Примечательно, что в этой игре были показаны две прямые красные карточки. В первом тайме у «Гранады» удалили Камиля Пёнтковски, а после перерыва у «Лас-Пальмаса» был удалён Аарон Эскандель.

«Лас-Пальмас» с 32 очками занимает девятое место в таблице чемпионата Испании. «Гранада» с 12 очками идёт 19-й.