40 тыс. фанатов в Гонконге пришли посмотреть на тренировку «Интер Майами» с участием Месси

40 тыс. болельщиков в Гонконге пришли посмотреть на тренировку американского «Интер Майами» с участием нападающего команды Лионеля Месси, тем самым выкупив все билеты на стадионе, сообщает B/R Football.

Напомним, 4 февраля в 10:00 мск «Интер Майами» должен начать товарищеский матч с местным клубом «Гонконг ХI».

1 февраля проходил товарищеский матч, в котором встречались саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу саудовцев.

Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.