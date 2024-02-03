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Сборная Узбекистана в серии пенальти проиграла Катару и вылетела с Кубка Азии

Сборная Узбекистана в серии пенальти проиграла Катару и вылетела с Кубка Азии
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Сегодня, 3 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Азии, где встречались сборные Катара и Узбекистана. Игра шла на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Встреча началась в 18:30 мск. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а по серии пенальти сильнее оказались катарцы (3:2). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте Хасан Аль-Хайдос дошёл до лицевой и пробил с острейшего угла. Мяч пролетел сквозь руки Уткира Юсупова и влетел в сетку. На 59-й минуте матча Одилджон Хамробеков сравнял счёт. Отметим, что игрок сборной Узбекистана и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев появился на поле с первых минут и был заменён на 114-й минуте. Футболист казанского «Рубина» Рустам Ашурматов также появился в старте, отыграл полную встречу и не реализовал послематчевый пенальти. Сборная Катара в полуфинале Кубка Азии встретится с национальной командой Ирана.

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
3 : 2
Узбекистан
1:0 Юсупов – 27'     1:1 Хамробеков – 59'    

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в игре с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.

Календарь Кубка Азии
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