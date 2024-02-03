Агент Никиты Чернова: «Спартак» не отпустит игрока в другой клуб

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Никиты Чернова, заявил, что клуб не отпустит игрока в другую команду.

«Я думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту Чернова в другой клуб, но в наше время возможно всё. Основные защитники команды сейчас – иностранные футболисты. Такое решение тренера. На мой взгляд, Никита не уступает им. Будут игры, будут ошибки. Возможно, будут возможны корректировки и изменение мнения тренера по нему.

Например, Алексей Миранчук смог всё доказать Гасперини. Хотим уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Чернов сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, где записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.