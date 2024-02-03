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Сёмин: Узбекистан был готов пройти Катар на Кубке Азии, но игроки были не уверены в себе

Сёмин: Узбекистан был готов пройти Катар на Кубке Азии, но игроки были не уверены в себе
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Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал поражение сборной Узбекистана от Катара в 1/4 финала Кубка Азии,

«Оценивать выступление Узбекистана на Кубке Азии можно, исходя из задач, которые были поставлены перед сборной. Серия пенальти — всегда лотерея. На мой взгляд, игроки, которые их исполняли, были не уверены в себе. Игра с Катаром была равна.

Хороший результат, но я не знаю, как федерация и болельщики воспринимают такой итог. Хорошо играл Файзуллаев, я так и не понял, почему его поменяли. Узбекистан был готов пройти и дальше, они всегда играют в финальных стадиях», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 3 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Азии, где встречались сборные Катара и Узбекистана. Игра шла на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Встреча началась в 18:30 мск. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а по серии пенальти сильнее оказались катарцы (3:2).

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